"Укртрансгаз" провалил закупку на 21 млн. гривен

По его мнению, существуют все признаки тендерного сговора между "Укртрансгазом", ООО "ОЖБИ "ДЭК" и ООО "Альянс строителей Украины".

В частности, он обратил внимание, что "Укртрансгаз" пытался провести закупку на сумму почти 5 миллионов гривен, а когда это не удалось - отменил торги, при этом раскрыв ценовые предложения участников.

Согласно требованиям тендера цена одной плиты была определена в размере 8452,17 грн. Всего планировалось приобрести 2 505 плит (три лота) для поставки трем разным подразделениям компании.

В тендере намеревались принять участие 11 участников на первый и третий лоты и 10 участников на второй лот.

Через месяц после подачи документов "Укртрансгаз" отклонил все предложения и определил победителей - ООО "Завод железобетонных изделий "Дорожные и энергетические конструкции" и ООО "Альянс строителей Украины".

Представители одного из участников, предложение которого было отклонено, подали жалобу на действия "Укртрансгаза" в АМКУ. В жалобе они обратили внимание на то, что другие участники тендера были отстранены по надуманным причинам, а "Укртрансгаз" не привел аргументов для дисквалификации.

Кроме этого, согласно документу, ООО "Завод железобетонных изделий "Дорожные и энергетические конструкции" (ООО "ЖБИ "ДЭК"), который в соответствии с предоставленными документами является производителем железобетонных дорожных плит ПД 2-9,5, по требованию тендерной документации подготовил паспорта на предложенный товар, где было указано количество плит в соответствии с тендером, а дата паспорта была датирована предыдущим днем до даты подачи предложения.

При этом другой победитель ООО "Альянс строителей Украины", который предложил для поставки плиты производства ООО "ЖБИ "ДЭК", не только предоставил те же паспорта, которые были подготовлены ООО "ЖБИ "ДЭК" для участия в той же закупке, но и предоставил эти паспорта заверены подписью и печатью ООО "ОЖБИ "ДЭК".

Антимонопольный комитет принял решение отклонить предложение ООО «Альянс строителей Украины» и возобновить предложение ООО «ЖБК «Эталон». Однако за несколько часов до следующего аукциона "Альянс строителей Украины" написал требование к "Укртрансгазу" о том, что предложение второго победителя ООО "ЗЗБК "ДЭК" не отвечает требованиям заказчика, на что заказчик согласился, отменив тендер вообще.

"Объявить тендер, отклонить предложения почти всех участников по надуманным обстоятельствам. Протянуть два предложения без документов, которые видны невооруженным глазом и не прикрываясь в сговоре. Получить десятки требований, проиграть обжалование в Антимонопольном комитете. Принять откровенный слив одного участника в сговоре на другого, по вопросу, срок по которому истек месяц назад, который в соответствии с Законодательством не имели права даже рассматривать. Провести аукцион, разгласив все цены, а затем отменить торги", - подчеркнул активист.

Он также обратился к руководителю "Укртрансгаза" Сергею Переломе с просьбой обратить внимание на действия подчиненных, которые могли повлиять на результаты тендера.