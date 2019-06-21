"Укртрансгаз" остался без газа для технологических нужд

Ни один поставщик не подал тендерные предложения на 12 аукционах "Укртрансгаза" на закупку газа для производственно-технологических нужд (ПТН) с июля по декабрь 2019 года, за что аукционы не состоялись. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, планировалось закупить 880 млн куб. м газа с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн без НДС.

В "Укртрансгазе" назвали вероятную причину срыва аукционов - "дефицит средств Укртрансгаза и, как следствие, несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд, долг по которым уже составляет 4,1 млрд грн".

Сейчас запас газа в подземных газохранилищах Оператора ГТС на ПТН составляет 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м, рассказали в "Укртрансгазе".

"Укртрансгаз" уже предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"ГСЧС Украины 20 июня предоставила обратную связь, классифицировав уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов магистрального трубопроводного транспорта ГТС Украины как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - заявили в "Укртрансгазе".

Ранее ПАО "Укртрансгаз" заявил об отсутствии средств, чтобы рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических нужды из-за дефицита средств.

В заявлении компании отмечается, что финансовую ситуацию компании с каждым месяцем ухудшают тарифы для оператора ГТС, которые регулятор утвердил в конце 2018 года.