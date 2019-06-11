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"Укртрансгаз" назвал объемы газа нерезидентов в ПХГ Украины

Новости » Экономика    11.06.2019 - 21:48
"Укртрансгаз" назвал объемы газа нерезидентов в ПХГ Украины
Иллюстративное фото (УНИАН)

Нерезиденты хранят в ПХГ 515 млн кубометров газа

АО "Укртрансгаз" на начало июня закачал в подземные хранилища газа (ПХГ) 515 млн куб. м газа по договорам с 24 компаниями-нерезидентами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, с начала апреля компания активно предлагает нерезидентам услугу хранения газа в украинских ПХГ в режиме "таможенного склада".

"В рамках подготовки к зимнему сезону и неопределенности относительно будущего транзита для "Укртрансгаза" развитие этого направления стратегически важно с точки зрения предоставления услуг европейским компаниям, у которых есть запрос на хранение больших объемов природного газа", - говорится в сообщении.

По данным "Укртрансгаза", сегодня как компании-резиденты, так и компании-нерезиденты имеют возможность хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Тариф на хранение в режиме "таможенного склада" не отличается от обычного тарифа на хранение газа в ПХГ и составляет около 0,6 евро/МВт.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 10 июня в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено 12,05 млрд куб. м газа.

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предположил, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему.

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