"Укртрансгаз" незаконно приписывает "Черниговгазу" многомиллионные долги за услуги балансировки

ПАО "Черниговгаз" неоднократно обращался к Оператору ГТС и НКРЭКУ с просьбой разъяснить ситуацию, которая возникла

ЧАО "Укртрансгаз" пытается взыскать через суд с ПАО "Черниговгаз" сомнительный долг за услугу балансировки на сумму более 118 млн гривен, из которых почти 25 млн гривен составляют штрафные санкции. Недавно состоялся суд первой инстанции, вынесший решение в пользу "Черниговгаза", отказав истцу в иске в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оператор ГТС подал иск в суд на ПАО "Черниговгаз" за якобы существующую задолженность облгаза за услугу балансировки, возникшую в течение 2016-2017 годов. По сути "Укртрансгаз" искусственно увеличил задолженность газораспределительной компании за природный газ для производственно-технологических нужд - вместо компенсирующего коэффициента 1 за негативный месячный небаланс истец неправомерно применил коэффициент 1,2.

"По нашему мнению, такие действия Оператора ГТС не соответствуют действующему законодательству и могут рассматриваться как нарушение Закона Украины "О рынке природного газа". "Укртрансгаз" произвольно трактует нормативную базу в свою пользу, ведь фактический объем небалансов по ПАО "Черниговгаз" за спорный период составлял менее 5% от объема природного газа, отобранного из газотранспортной системы, и поэтому применение увеличенного коэффициента является незаконным", - отметил коммерческий директор "Черниговгаза" Сергей Савченко.

В компании говорят, что реализовать на практике требование Оператора ГТС включать заранее производственно-технологические потери в заявленные лимиты на газовый месяц невозможно. Размер ВТВ рассчитывается по факту закрытия баланса природного газа по специальной методике, как разница между количеством кубометров использованных всеми потребителями региона и общим объемом, отобранным с точки выхода на ГРС.

"Специфика перемещения газа по сетям предусматривает некоторый процент потерь при его доставке потребителям. Это связано с тем, что любая газораспределительная сеть является условно герметичной. Газ теряется на стыках, сварных швах, арматуре, счетчиках и тому подобное. Вообще эти объемы нельзя отнести к реально потребленным, тем более предусмотреть сколько утратится газа в том или ином периоде", - сообщил руководитель.

Со своей стороны, ПАО "Черниговгаз" неоднократно обращался к Оператору ГТС и НКРЭКУ с просьбой разъяснить ситуацию, которая возникла. На сегодня компания получила два письма - разъяснения, свидетельствующих о незаконности действий "Укртрансгаза".

Еще одной насущной проблемой ПАО "Черниговгаз" является недостаточность тарифных средств для покрытия производственно-технологических потерь. В действующем тарифе компании на эти цели предусмотрено 173 млн гривен. Однако в 2017 году стоимость закупки газа на ВТВ составила 223,2 млн гривен. В результате облгаз получил немалые убытки.