Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Укртрансгаз" незаконно приписывает "Черниговгазу" многомиллионные долги за услуги балансировки

НовостиЭнергетика    27.06.2018 - 15:37
Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Фото: газовый вентиль (УНИАН)

ПАО "Черниговгаз" неоднократно обращался к Оператору ГТС и НКРЭКУ с просьбой разъяснить ситуацию, которая возникла

ЧАО "Укртрансгаз" пытается взыскать через суд с ПАО "Черниговгаз" сомнительный долг за услугу балансировки на сумму более 118 млн гривен, из которых почти 25 млн гривен составляют штрафные санкции. Недавно состоялся суд первой инстанции, вынесший решение в пользу "Черниговгаза", отказав истцу в иске в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оператор ГТС подал иск в суд на ПАО "Черниговгаз" за якобы существующую задолженность облгаза за услугу балансировки, возникшую в течение 2016-2017 годов. По сути "Укртрансгаз" искусственно увеличил задолженность газораспределительной компании за природный газ для производственно-технологических нужд - вместо компенсирующего коэффициента 1 за негативный месячный небаланс истец неправомерно применил коэффициент 1,2.

"По нашему мнению, такие действия Оператора ГТС не соответствуют действующему законодательству и могут рассматриваться как нарушение Закона Украины "О рынке природного газа". "Укртрансгаз" произвольно трактует нормативную базу в свою пользу, ведь фактический объем небалансов по ПАО "Черниговгаз" за спорный период составлял менее 5% от объема природного газа, отобранного из газотранспортной системы, и поэтому применение увеличенного коэффициента является незаконным", - отметил коммерческий директор "Черниговгаза" Сергей Савченко.

В компании говорят, что реализовать на практике требование Оператора ГТС включать заранее производственно-технологические потери в заявленные лимиты на газовый месяц невозможно. Размер ВТВ рассчитывается по факту закрытия баланса природного газа по специальной методике, как разница между количеством кубометров использованных всеми потребителями региона и общим объемом, отобранным с точки выхода на ГРС.

"Специфика перемещения газа по сетям предусматривает некоторый процент потерь при его доставке потребителям. Это связано с тем, что любая газораспределительная сеть является условно герметичной. Газ теряется на стыках, сварных швах, арматуре, счетчиках и тому подобное. Вообще эти объемы нельзя отнести к реально потребленным, тем более предусмотреть сколько утратится газа в том или ином периоде", - сообщил руководитель.

Со своей стороны, ПАО "Черниговгаз" неоднократно обращался к Оператору ГТС и НКРЭКУ с просьбой разъяснить ситуацию, которая возникла. На сегодня компания получила два письма - разъяснения, свидетельствующих о незаконности действий "Укртрансгаза".

Еще одной насущной проблемой ПАО "Черниговгаз" является недостаточность тарифных средств для покрытия производственно-технологических потерь. В действующем тарифе компании на эти цели предусмотрено 173 млн гривен. Однако в 2017 году стоимость закупки газа на ВТВ составила 223,2 млн гривен. В результате облгаз получил немалые убытки.

14 июня 2018 года НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Черниговгаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. Призываем НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.

Оператор ГТС завышает задолженность ПАО "Николаевгаз" почти в 2,5 раза В Харькове мошенники выдают себя за работников "Харьковгоргаза"
Теги публикации: Чернигов, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь