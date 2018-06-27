"Укртрансгаз" незаконно приписує "Чернігівгазу" багатомільйонні борги за послуги балансування

ПАТ "Чернігівгаз" неодноразово звертався до Оператора ГТС і НКРЕКП з проханням роз'яснити ситуацію, яка виникла

ПРАТ "Укртрансгаз" намагається стягнути через суд з ПАТ "Чернігівгаз" сумнівний борг за послугу балансування на суму понад 118 млн гривень, з яких майже 25 млн гривень становлять штрафні санкції. Нещодавно відбувся суд першої інстанції, який постановив рішення на користь "Чернігівгазу", відмовивши позивачу у позові в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Оператор ГТС подав позов до суду на ПАТ "Чернігівгаз" за нібито існуючу заборгованість облгазу за послугу балансування, що виникла протягом 2016-2017 років. По суті "Укртрансгаз" штучно збільшив заборгованість газорозподільної компанії за природний газ для виробничо-технологічних потреб - замість компенсуючого коефіцієнта 1 за негативний місячний небаланс позивач неправомірно застосував коефіцієнт 1,2.

"На нашу думку, такі дії Оператора ГТС не відповідають чинному законодавству і можуть розглядатися як порушення Закону України "Про ринок природного газу". "Укртрансгаз" довільно трактує нормативну базу в свою користь, адже фактичний обсяг небалансов з ПАТ "Чернігівгаз" за спірний період складав менше 5% від обсягу природного газу, відібраного з газотранспортної системи, і тому застосування збільшеного коефіцієнта є незаконним", - зазначив комерційний директор "Чернігівгазу" Сергій Савченко.

У компанії говорять, що реалізувати на практиці вимога Оператора ГТС включати заздалегідь виробничо-технологічні втрати в заявлені ліміти на газовий місяць неможливо. Розмір ВТВ вираховується за фактом закриття балансу природного газу за спеціальною методикою, як різниця між кількістю кубометрів використаних усіма споживачами регіону і загальним обсягом, відібраних з точки виходу на ГРС.

"Специфіка переміщення газу по мережах передбачає певний відсоток втрат при його доставці споживачам. Це пов'язано з тим, що будь-яка газорозподільна мережа є умовно герметичною. Газ втрачається на стиках, зварних швах, арматурі, лічильники тощо. Взагалі ці обсяги не можна віднести до реально спожитим, тим більше передбачити скільки втратиться газу в тому або іншому періоді", - повідомив керівник.

Зі свого боку, ПАТ "Чернігівгаз" неодноразово звертався до Оператора ГТС і НКРЕКП з проханням роз'яснити ситуацію, яка виникла. На сьогодні компанія отримала два листи - роз'яснення, що свідчать про незаконність дій "Укртрансгаз".

Ще однією нагальною проблемою ПАТ "Чернігівгаз" є недостатність тарифних засобів для покриття виробничо-технологічних втрат. В діючому тарифі компанії на ці цілі передбачено 173 млн гривень. Однак у 2017 році вартість закупівлі газу на ВТВ склала 223,2 млн гривень. В результаті облгаз отримав чималі збитки.