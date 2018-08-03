Укртрансбезопасность инициирует внеплановые проверки перевозчиков

Внеплановые проверки перевозчиков будут проводиться в связи с резонансными ДТП

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) инициирует внеплановые проверки предприятий перевозчиков. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

"Несмотря на мораторий на проверки, после осуществления расследований резонансных ДТП, Укртрансбезопасность инициирует внеплановые проверки предприятий перевозчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, во время рейдовых проверок 21 и 22 июля за соблюдением требований действующего законодательства перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров, было выявлено 326 нарушений.

В частности, 71 случай - это нарушение режима труда и отдыха. При этом в ведомстве напоминают, что вероятной причиной одного из резонансных ДТП прошлой пятницы считают то, что уставший водитель уснул за рулем.

Кроме этого, 158 нарушений - это отсутствие разрешительных документов.

Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что из-за частых дорожно-транспортных происшествий полиция на 10% увеличит количество патрулей. В полиции уточнили, что дополнительно будет привлечено 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп. Также первый заместитель главы МВД Сергей Яровой поручил Национальной полиции усилить безопасность на дорогах в курортный сезон.