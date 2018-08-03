Укртрансбезпека ініціює позапланові перевірки перевізників

Позапланові перевірки перевізників будуть проводитися у зв'язку з резонансними ДТП

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) ініціює позапланові перевірки підприємств перевізників. Про це прес-служба відомства повідомила в Facebook.

"Незважаючи на мораторій на перевірки, після здійснення розслідувань резонансних ДТП, Укртрансбезпека ініціює позапланові перевірки підприємств перевізників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час рейдових перевірок 21 і 22 липня за дотриманням вимог чинного законодавства перевізниками, що здійснюють перевезення пасажирів, було виявлено 326 порушень.

Зокрема, 71 випадок - це порушення режиму праці та відпочинку. При цьому у відомстві нагадують, що ймовірною причиною однієї з резонансних ДТП минулої п'ятниці вважають те, що втомлений водій заснув за кермом.

Крім цього, 158 порушень - це відсутність дозвільних документів.

Раніше перший заступник глави Нацполіції Вячеслав Аброськін заявив, що через часті дорожньо-транспортні пригоди поліція на 10% збільшить кількість патрулів. У поліції уточнили, що додатково буде залучено 54 екіпажів управління патрульної поліції і 114 груп. Також перший заступник глави МВС Сергій Яровий доручив Національній поліції посилити безпеку на дорогах в курортний сезон.