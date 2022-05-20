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"Укртелеком" восстановил связь в ряде населенных пунктов Херсонской области

Фото: "Укртелеком" восстановил связь в ряде населенных пунктов Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания "Укртелеком" закончила ремонтные работы и возобновила услуги в ряде населенных пунктов. В том же числе и Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укртелекома".

По состоянию на сегодня, компания предоставляет услуги в 86% населенных пунктов, кроме Луганской области.

"Закончены ремонтные работы и восстановлено услуги для абонентов ряда населенных пунктов в Одесской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях",- добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что проблемы связью довольно часто встречаются в восточных и южных регионах нашей страны, где больше всего идут бои с оккупантами. Сложности возникают из-за того, что российские военные не подпускают специалистов к поврежденному оборудованию операторов. Однако, недавно, после длительного отсутствия мобильной связи в Луганской области, его наконец снова восстановили.

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УкраинаХерсонская областьРоссийская ФедерацияУкртелеком