"Укртелеком" восстановил связь в ряде населенных пунктов Херсонской области

Компания "Укртелеком" закончила ремонтные работы и возобновила услуги в ряде населенных пунктов. В том же числе и Херсонской области.

По состоянию на сегодня, компания предоставляет услуги в 86% населенных пунктов, кроме Луганской области .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что проблемы связью довольно часто встречаются в восточных и южных регионах нашей страны, где больше всего идут бои с оккупантами. Сложности возникают из-за того, что российские военные не подпускают специалистов к поврежденному оборудованию операторов. Однако, недавно, после длительного отсутствия мобильной связи в Луганской области, его наконец снова восстановили.

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