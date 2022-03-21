Укртелеком восстановил интернет в Херсоне и области
Компания Укртелеком возобновила предоставление услуг интернета в Херсоне и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.
Сообщается, что интернет работает во всех областях, кроме Черниговской и Луганской областей.
Утром Укртелеком возобновил предоставление услуг в Запорожской области: сейчас там работает уже 70% районных узлов связи. Вечером специалисты восстановили интернет-доступ в Донецкой области. Сейчас в области работает 65% районных узлов, остальные пока недоступны из-за локальных повреждений сети.
Также специалисты продолжают восстановление интернета в Донецкой области, где не удалось закончить ремонтные работы в воскресенье.
Компании Укртелеком удалось восстановить связь в оккупированном Херсоне и области. Пользователи могут снова пользоваться интернетом.
Ранее мы сообщали, что все украинские абоненты мобильной связи смогут подключиться к интернету: как это работает.
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