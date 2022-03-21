Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області

Компанія Укртелеком відновила надання послуг інтернету у Херсоні та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв’язку.

Повідомляється, що інтернет працює у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей.

Зранку Укртелеком відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері фахівці відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.

Також фахівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де не вдалося закінчити ремонтні роботи у неділю.

Компанії Укртелеком вдалося відновити зв'язок в окупованому Херсоні та області. Користувачі можуть знову користуватися інтернетом.



