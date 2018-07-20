Укртелеком програв Ощадбанку справу про повернення 1,1 млрд гривень

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу "Ощадбанку" та скасував рішення господарського суду Києва і постанову Київського апеляційного господарського суду про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком та "Укртелекомом", на суму понад 1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба банку.

"Верховний Суд постановою від 17 липня 2018 року частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував рішення господарського суду м. Києва від 27.11.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.04.2018 про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком та Укртелекомом, на суму понад 1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні

Таким чином, "Ощадбанк" отримав право на примусове стягнення з "Укртелекому" заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій на суму 1,1 млрд гривень. Відповідний позов банку знаходиться на розгляді господарського суду Києва.

Зазначимо, що 15 вересня 2015 року між "Укртелекомом" і "Ощадбанком" був укладений договір, згідно з яким банк зобов'язався передати у власність "Укртелекому", а останній зобов'язався не пізніше 15 березня 2017 року прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ", який є власником контрольного пакета акцій "Укртелекому", серії С у кількості 1 млн шт. за ціною 1 млрд гривень плюс накопичений купонний дохід за облігаціями на дату продажу.

При цьому в серпні 2017 року, щоб уникнути виконання зобов'язань за договором шляхом сплати банку більше 1 млрд гривень, "Укртелеком" подав позовну заяву до господарського суду міста Києва про розірвання договору та визнання зобов'язань за договором припиненими.

Нагадаємо, в квітні "Ощадбанк" почав конфіскацію до державного бюджету 1,5 млрд доларів, що знаходилися на рахунках екс-президента України Віктора Януковича і його соратників.