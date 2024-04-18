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"Укртелеком" побудував 11 тисяч км оптичних ліній за два роки війни

Фото: "Укртелеком" побудував 11 тис км оптичних ліній за два роки війни (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

За час повномасштабної війни у 2022-2023 роках «Укртелеком» побудував 11 тисяч кілометрів оптичних ліній: до оптичної мережі підключено сотні медичних та освітніх закладів та сотні тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як йдеться в повідомленні, розширення оптичної інфраструктури "Укртелеком" відбувається за рахунок встановлення сучасного телекомунікаційного обладнання, прокладання нових волоконно-оптичних  ліній зв’язку, заміни старих мідних мереж на оптичні, в тому числі і під час відновлення мережі на деокупованих територіях. Оптична мережа "Укртелеком" уже сягає 80 тисяч кілометрів.

"У 2023 році Укртелеком інвестував близько 500 млн грн на розвиток і модернізацію мережі та своєї IT-інфраструктури. У цьому році плануємо збільшити обсяг інвестицій на 70% - до понад 800 млн грн. І за рахунок цього побудувати ще більше 8 тисяч кілометрів оптичних ліній зв'язку", - заявив генеральний директор "Укртелекомку" Юрій Курмаз.

Наразі волоконно-оптична мережа Укртелеком забезпечує доступ до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с, що, своєю чергою, дозволяє використовувати увесь потенціал цифрових сервісів у державному та приватному секторах, стають доступними послуги на базі IР-технологій, зокрема інтерактивне телебачення у HD та 4К якості, відеоконференції та інтернет-телефонія.

В компанії додають, що "Укртелеком" фокусується на модернізації і розширенні оптичної інфраструктури задля потреб населення і бізнесу, надає сталий зв’язок державним органам та спецкористувачам - Силам безпеки та оборони України. 

На оборонні потреби компанія спрямувала понад 210 млн грн благодійної допомоги у рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. 

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Укртелеком