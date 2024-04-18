"Укртелеком" построил 11 тысяч км оптических линий за два года войны

Как говорится в сообщении, расширение оптической инфраструктуры "Укртелеком" происходит за счет установки современного телекоммуникационного оборудования, прокладки новых волоконно-оптических линий связи, замены старых медных сетей на оптические, в том числе и при восстановлении сети на деоккупированных территориях. Оптическая сеть "Укртелеком" уже достигает 80 тысяч километров.

"В 2023 году Укртелеком инвестировал около 500 млн грн в развитие и модернизацию сети и своей IT-инфраструктуры. В этом году планируем увеличить объем инвестиций на 70% - до более 800 млн грн. И за счет этого построить еще более 8 тысяч километров оптических линий связи", - заявил генеральный директор "Укртелекомка" Юрий Курмаз.

В настоящее время волоконно-оптическая сеть Укртелеком обеспечивает доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с, что в свою очередь позволяет использовать весь потенциал цифровых сервисов в государственном и частном секторах, становятся доступными услуги на базе IP-технологий, в частности интерактивное телевидение в HD и 4К качества, видеоконференции и Интернет-телефония.

В компании добавляют, что "Укртелеком" фокусируется на модернизации и расширении оптической инфраструктуры для нужд населения и бизнеса, оказывает постоянную связь государственным органам и спецпользователям - Силам безопасности и обороны Украины.

На оборонные нужды компания направила более 210 млн грн благотворительной помощи в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.