Укртелеком передав військовим чергову партію дронів

ʼСто дронів, які передав Укртелеком, українського виробництва, як і попередні партії.

"Це війна технологій: що технологічнішою буде наша армія, то швидше ми здолаємо ворога. FPV-дрони - один з найефективніших боєприпасів, який є у нашої армії. І їхня кількість має неабияке значення у наближенні перемоги над ворогом", - прокоментував командир взводу ударних БПЛА 47-ї ОМБр Ігор, позивний Хаммер.

Укртелеком від імені "Сталевого фронту" регулярно закуповує різні види БПЛА і передає захисникам України відповідно до їхніх запитів. Серед тих "пташок", що вже вирушили на фронт, "Лелеки", "Валькірії" та сотні дронів.

"Щодня ми дякуємо нашим захисникам за те, що прокидаємося вдома, працюємо в офісі, уже починаємо готуватися до Різдва. Ми на своїй землі, дякуючи вам. Тому зі свого боку робимо все можливе для того, щоб підтримати наших героїв. Сьогодні передаємо від "Сталевого фронту Ріната Ахметова" на потреби війська чергову партію дронів. Нехай вони допомагають у знищені ворога", - сказав генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

Нагадаємо, загалом за час повномасштабної війни Укртелеком спрямував на потреби ЗСУ понад 70 млн грн.

Загальна сума, яку передали бізнеси Ріната Ахметова на допомогу військовим та цивільним українцям, сягнула 6,7 млрд грн.