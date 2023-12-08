Укртелеком передал военным очередную партию дронов

ʼСто дронов, которые передал Укртелеком, украинского производства, как и предыдущие партии.

"Это война технологий: чем технологичнее будет наша армия, тем быстрее мы победим врага. FPV-дроны - один из самых эффективных боеприпасов, который есть у нашей армии. И их количество имеет большое значение в приближении победы над врагом", - прокомментировал командир взвода ударных. БПЛА 47-й ОМБр Игр, позывной Хаммер.

Укртелеком от имени "Стального фронта" регулярно закупает различные виды БПЛА и передает защитникам Украины в соответствии с их запросами. Среди тех "птичек", которые уже отправились на фронт, "Аисты", "Валькирии" и сотни дронов.

"Ежедневно мы благодарим наших защитников за то, что просыпаемся дома, работаем в офисе, уже начинаем готовиться к Рождеству. Мы на своей земле, благодаря вам. Поэтому со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы поддержать наших героев. Сегодня передаем от". "Стального фронта Рината Ахметова" на нужды войска очередную партию дронов. Пусть они помогают в уничтожении врага", - сказал генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

Напомним, всего за время полномасштабной войны Укртелеком направил на нужды ВСУ более 70 млн грн.

Общая сумма, которую передали бизнесы Рината Ахметова в помощь военным и гражданским украинцам, составила 6,7 млрд грн.