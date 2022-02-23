В "Укртатнафте" рассказали, как можно снизить цены на нефтепродукты

ПАО "Укртатнафта" поддержало инициативы президента и Министерства экономики по снижению налоговой нагрузки на нефтепродукты с целью уменьшения розничных цен на бензин и дизельное топливо. Снижение цен на нефтепродукты важно для украинского потребителя в условиях роста мировых цен на нефть и ослабления курса валюты.

В компании также подчеркнули, что в случае необходимости полностью обеспечат потребности украинской экономики в бензинах, а также вдвое увеличат объемы производства дизтоплива, сжиженного газа, авиационного горючего, битумов.

"Но снижение НДС только на бензин и дизельное топливо приведет к уменьшению переработки нефти в Украине, потому что будет стимулировать только импорт нефтепродуктов, в том числе из страны-агрессора, и создаст условия для вымывания оборотных средств у отечественного производителя, что приведет к уменьшению объемов производства нефтепродуктов в Украине. Увеличение переработки в Украине возможно только за счет импортированной нефти. У ПАО "Укртатнафта" есть контракты с поставщиками азербайджанской нефти. При таможенном оформлении уплачивается НДС по ставке 20% и включается в налоговый кредит. Больше уплатили при ввозе сырья - больше включили в налоговый кредит, то есть до возврата из бюджета. Ставка НДС на сырье не влияет на объемы поступлений в бюджет, ведь влияет ставка НДС на конечный продукт потребления", - добавляют в компании.

По мнению компании, если ставка НДС на нефтяное сырье 20%, а на нефтепродукты 7%, это приведет к потере НПЗ оборотных средств и уменьшению объемов закупки нефти, снижению переработки, росту себестоимости украинских нефтепродуктов и увеличит зависимость Украины от поставок нефтепродуктов из РФ и Беларуси.

"С целью формирования прозрачного фискального подхода и решения стратегической цели уменьшения цен для украинского потребителя, необходимо установить ставку НДС в размере 7% на бензин, сжиженный газ, дизельное топливо (коды УКДВЭД 2710 12 41 94, 2710 12 45 12, 2710 12 41 34, 2710 12 49 12, 2710 19 43 00, 2711 13 97 00), а также на нефтяное сырье по кодам УКТВЭД 2709 00 90 00, 2709 00 10 00", - резюмировали в компании.