В "Укртатнафті" розповіли, як можна зменшити ціни на нафтопродукти

ПАТ "Укртатнафта" підтримала ініціативи президента та Міністерства економіки стосовно зниження податкового навантаження на нафтопродукти з метою зменшення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Зменшення цін на нафтопродукти важливе для українського споживача в умовах зростання світових цін на нафту та послаблення курсу валюти.

В компанії також наголосили, що у разі потреби повністю забезпечать потреби української економіки в бензинах, а також вдвічі збільшать обсяги виробництва дизпалива, скрапленого газу, авіаційного пального, бітумів.

"Але зниження ПДВ тільки на бензин і дизельне паливо призведе до зменшення переробки нафти в Україні, тому що стимулюватиме лише імпорт нафтопродуктів, в тому числі з країни-агресора, та створить умови для вимивання обігових коштів у вітчизняного виробника, що призведе до зменшення обсягів виробництва нафтопродуктів в Україні. Збільшення переробки в Україні можливе лише за рахунок імпортованої нафти. ПАТ "Укртатнафта" має контракти з постачальниками азербайджанської нафти. При митному оформленні сплачується ПДВ за ставкою 20% та включається до податкового кредиту. Більше сплатили при ввезенні сировини - більше включили до податкового кредиту, тобто до повернення з бюджету. Ставка ПДВ на сировину не впливає на обсяги надходжень до бюджету, адже впливає ставка ПДВ на кінцевий продукт споживання", - додають в компанії.

На думку компанії, якщо ставка ПДВ на нафтову сировину 20%, а на нафтопродукти 7%, то це призведе до втрачання НПЗ обігових коштів і зменшення обсягів закупівлі нафти, зниження переробки, зростання собівартості українських нафтопродуктів та збільшить залежність України від постачання нафтопродуктів з РФ та Білорусі.

"З метою формування прозорого фіскального підходу та вирішення стратегічної мети зменшення цін для українського споживача, необхідно встановити ставку ПДВ у розмірі 7% на бензин, скраплений газ, дизельне паливо (коди УКТЗЕД 2710 12 41 94, 2710 12 45 12, 2710 12 41 34, 2710 12 49 12, 2710 19 43 00, 2711 13 97 00), а також на нафтову сировину за кодами УКТЗЕД 2709 00 90 00, 2709 00 10 00", - резюмували в компанії.