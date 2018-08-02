"Укрспирт" запустил собственную сеть магазинов алкогольной продукции

Государственное предприятие "Укрспирт" запустили собственную сеть магазинов алкогольной продукции «Национальный продукт». Об этом говорится в сообщении компании.



Сейчас открыто пять магазинов в Киеве, а именно в торговом центре «Мега Сити» на Харьковском шоссе, на ул. Стеценко, Ереванской, Кудряшова и Никольской. В ближайшее время предприятие планирует расширить сеть магазинов по всей Украине.



В магазинах «Национальный продукт» будет представлена продукция более 150 отечественных брендов гарантированно высочайшего качества, в том числе, собственного производства



"Это последовательные шаги, осуществленные в течение 2018 года, показывают, что действительно сегодня предприятие существует и должно быть, показывать хорошую динамику дорасту, к развитию и популяризации отечественных торговых марок, идет восстановление доверия к государственному предприятию Это наша инициатива, которая сегодня со слоганом "покупай украинское", это наш вклад в развитие украинской промышленности. Государство должно стимулировать прежде всего продажа и уплату налогов и акциза украинской продукции", - говорит т. в. в директора "Укрспирта" Юрий Лучечко.



Цель предприятия - популяризиция украинского продукта на внутреннем рынке и за пределами страны. Сейчас на экспорт в Германию отправлена третья партия водки. Планируется также выход на британский рынок.



Государственное предприятие Укрспирт - крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Его общая производственная мощность составляет более 30 млн декалитров в год. Всего в ГП входит 41 производственная площадка.