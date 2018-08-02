"Укрспирт" запустив власну мережу магазинів алкогольної продукції

Державне підприємство "Укрспирт" запустило власну мережу магазинів алкогольної продукції «Національний продукт». Про це йдеться у повідомленні компанії.



Наразі відкрито п’ять магазинів в Києві, а саме у торгівельному центрі «Мега Сіті» на Харківському шосе, на вул. Стеценка, Єреванській, Кудряшова та Микільській. Найближчим часом підприємство планує розширити мережу магазинів по всій Україні.



В магазинах «Національний продукт» буде представлена продукція понад 150 вітчизняних брендів гарантованої найвищої якості, у тому числі, власного виробництва



"Це послідовні кроки, що здійснені протягом 2018 року, показують, що дійсно сьогодні підприємство існує і має бути, показувати хорошу динаміку до росту, до розвитку і популяризації вітчизняних торгових марок, йде відновлення довіри до державного підприємства. Це наша ініціатива, яка сьогодні зі слоганом "купуй українське", це наш вклад у розвиток української промисловості. Держава повинна стимулювати перш за все продаж і сплату податків та акцизу української продукції", - говорить т. в. о директора "Укрспирту" Юрій Лучечко.



Мета підприємства - популяризиція українського продукту на внутрішньому ринку та за межами країни. Наразі на експорт до Німеччини відправлена третя партія горілки. Планується також вихід на британський ринок.



Державне підприємство Укрспирт - найбільший виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні. Його загальна виробнича потужність становить понад 30 млн декалітрів на рік. Усього до ДП входить 41 виробничий майданчик.