"Укрспирт" сделал фактчекинг заявлений окружения Зеленского о госкомпании

Чиновники из окружения президента Владимира Зеленского откровенно манипулируют фактами, искажая реальную ситуацию в ГП "Укрспирт". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение профсоюза госкомпании к президенту и членам правительства.

"К сожалению, чиновники из окружения президента откровенно манипулируют фактами, искажая реальную ситуацию. На совещание по вопросам спиртовой отрасли не пустили представителей трудового коллектива, что вообще оставляет много вопросов к прозрачности процесса", - говорится в сообщении.

В обращении говорится о том, что приватизация ГП "Укрспирт" - вопрос стратегический не только для отрасли, но и страны в целом.

"Этот вопрос депутаты пытаются решить с 2012 года. Трудовой коллектив за приватизацию, но против демонополизации, которая приведет к деиндустриализации, закрытию производства и тотальной безработице", - говорится в обращении.

Как отметили в госпредприятии, это не стратегия вывода отрасли из "тени", а "черная схема" покупки только отдельных привлекательных заводов по заниженной цене.

"Остальные пойдут на металлолом и тотальное уничтожение. Вместо взвешенной государственной позиции мы видим неприкрытый лоббизм интересов крупных водочных компаний. Раздача лицензий частным производителям спирта закрывает перспективу иметь стабильную работу в Украине для многих работников отрасли и выталкивает их для поиска лучшей судьбы за границей", - заявили в ГП.

Такое развитие событий, по мнению "Укрспирта", противоречит инаугурационной речи президента Владимира Зеленского.

"Президенту говорят, что в 2018 году ГП "Укрспирт" не платил налог на прибыль. На самом деле за результатом 2018 года ГП "Укрспирт" уплатил налог на прибыль в размере 9 738 000 грн. В целом в прошлом году поступления в бюджеты всех уровней от ГП "Укрспирт" составили 389 824 000 грн, в том числе 89 443 000 в местные бюджеты. Президенту говорят, что 2016 год был образцовым по прибыльности. На самом деле в 2016 году были искусственно завышены показатели доходности за счет отнесения в статью "прочие операционные доходы" 334 432 000 грн как "Суммы ранее начисленных штрафов отменены Постановлениями суда". 54% от данной суммы - 181 324 000 грн была списана в мае 2016 года. Соответственно задним числом искусственно занижены доходы предприятия в период возникновения задолженности по искам (2014-2015 гг.) и, соответственно, завышены в 2016 году. Данные действия повлекли за собой необходимость оплаты дополнительных средств в бюджет, в частности налога на прибыль, несмотря на отсутствие фактических денежных поступлений по данной статье доходов. Вследствие этого оплата налога была осуществлена из оборотных средств предприятия", - рассказали в ГП.

"Президенту говорят об эффективном менеджменте в 2015-2016 годах. На самом деле откровенно игнорируются факты злоупотреблений, которые имели место в 2016 году в целом и в первом полугодии частности, а именно: завышение закупочных цен на газ и зерно (более 70% доли себестоимости) и, соответственно, понесенные убытки на десятки миллионов гривен. Президенту в разный способ озвучивается отсутствие прибыльности предприятия при фактическом прибыли в 21 млн грн, выплате в бюджет более 330 млн грн и отсутствия каких-либо дотаций из бюджета. Как следствие - формирование имиджа токсического предприятия, которое только создает проблемы. Операционные расходы, о которых шла речь, на 80% состоят из выплаченной заработной платы на неработающих предприятиях", - добавили авторы обращения.

Как пишет "Укрспирт", замалчивается факт, что при отсутствии расходов на содержание неработающих производственных площадок доходы предприятия вырастут на 220 млн грн (более 80% от этой суммы - выплаченная заработная плата). При этом нет никаких задолженностей по заработной плате и выплатам в бюджет. При чем никаких шагов для решения этого вопроса не происходит.

"Неоднократно озвучиваются впечатляющие цифры по поступлениям 8-10 млрд грн от приватизации ГП “Укрспирт”, при этом никаких расчетов, которые позволили бы подтвердить такой вывод не наблюдается и ни один чиновник, который озвучивает такие цифры не готов нести за них ответственность. В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год также нет соответствующего показателя роста поступления средств от приватизации ГП "Укрспирт" и увеличения поступления от спиртового акциза к 11-12 млрд грн", - говорится в заявлении.

Объявлен конкурс на руководителя ГП “Укрспирт” лишь номинально, говорится в заявлении.

На предприятии отметили, что трудовой коллектив "Укрспирт" не против приватизации компании. У "Укрспирта" есть пошаговый план приватизации и он готов предоставить его правительству.

"Профсоюз ГП “Укрспирт” призывает президента Владимира Зеленского отозвать законопроект 2300 о демонополизации отрасли и встретиться с ее представителями. Согласно Конституции Украины оставляем за собой право на мирный протест и акции гражданского неповиновения", - говорится в обращении.