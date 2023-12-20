В Укрсиббанку назвали фактори, що заважають залучати іноземні інвестиції в Україну

"Новим стримуючим фактором, який з’явився вже після початку війни, є валютні обмеження, наприклад, обмеження на виплату дивідендів та на погашення кредитів материнським компаніям. Я сподіваюся, регулятору вдасться знайти певний компроміс, бо нелегко переконувати інвестувати в країну, якщо інвестор бачить обмеження на повернення капіталу", - розповів він.

Цапенко додав, що також міжнародні інвестиції зупиняють воєнні ризики. Окрім того, багатьох інвесторів цікавить прозорість ринку та рівність умов ведення бізнесу.

"А це передбачає реформування у судовій системі, зниження корупційних ризиків, створення рівних умов роботи для всіх учасників. Ці фактори не є новими, вони були актуальними і до початку війни", - наголосив юрист.

Нагадаємо, Національний банк України може дозволити репатріацію "нових" дивідендів у межах пом'якшення валютних обмежень.