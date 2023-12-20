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В Укрсиббанке назвали факторы, мешающие привлекать иностранные инвестиции в Украину

Фото: в Укрсиббанке назвали факторы, мешающие привлекать иностранные инвестиции в Украину
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабного вторжения были введены валютные ограничения, ставшие новым фактором, мешающим привлечению иностранных инвестиций в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя правления, начальника департамента корпоративного бизнеса УкрСиббанка Дмитрия Цапенко.

"Новым сдерживающим фактором, появившимся уже после начала войны, являются валютные ограничения, например, ограничения на выплату дивидендов и погашение кредитов материнским компаниям. Я надеюсь, регулятору удастся найти определенный компромисс, потому что нелегко убеждать инвестировать в страну, если инвестор видит ограничение на возврат капитала", - рассказал он.

Цапенко добавил, что также международные инвестиции останавливают военные риски. Кроме того, многих инвесторов интересует прозрачность рынка и равенство условий ведения бизнеса.

"А это предполагает реформирование в судебной системе, снижение коррупционных рисков, создание равных условий работы для всех участников. Эти факторы не являются новыми, они были актуальны и до начала войны", - подчеркнул юрист.

Напомним, Национальный банк Украины может разрешить репатриацию "новых" дивидендов в рамках смягчения валютных ограничений.

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