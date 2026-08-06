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В "Укрпошті" пояснили, коли у клієнтів вимагатимуть податковий номер

12:05 06.08.2026 Чт
1 хв
Чи потрібно тепер постійно носити з собою документи?
aimg Тетяна Степанова
Фото: в "Укрпошті" пояснили, коли у клієнтів вимагатимуть податковий номер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для всіх післяплат за посилки клієнтам "Укрпошти" потрібно буде вказувати податковий номер незалежно від суми. Однак під час операцій до 5 тисяч гривень його записуватимуть зі слів клієнта без документального підтвердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За словами Смілянського, якщо сума операції перевищує 5 тисяч гривень, клієнт повинен буде надати працівнику пошти документ, що підтверджує РНОКПП.

Гендиректор компанії зазначив, що такі вимоги стосуються всіх поштових операторів, а не лише "Укрпошти".

Водночас він припустив, що під час перевірок Національний банк може вимагати від операторів додатково переконуватися в достовірності номера, який клієнт назвав без документального підтвердження.

Нові правила на "Укрпошті"

Нагадаємо, з серпня на паперових чеках за платежі "Укрпошта" зобов'язана друкувати повне ім'я платника, його РНОКПП та повний номер банківської картки.

Нововведення запроваджено на виконання постанов Нацбанку для всіх надавачів фінансових послуг, зокрема банків і поштових операторів.

"Укрпошта" не погоджується з цими нормами та звернулася до влади з пропозицією переглянути рішення, проте все ж таки зобов'язана його виконувати.

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Національний банк УкраїниІгор СмілянськийУкрпошта