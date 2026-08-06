В "Укрпошті" пояснили, коли у клієнтів вимагатимуть податковий номер

За словами Смілянського, якщо сума операції перевищує 5 тисяч гривень, клієнт повинен буде надати працівнику пошти документ, що підтверджує РНОКПП.

Гендиректор компанії зазначив, що такі вимоги стосуються всіх поштових операторів, а не лише "Укрпошти".

Водночас він припустив, що під час перевірок Національний банк може вимагати від операторів додатково переконуватися в достовірності номера, який клієнт назвав без документального підтвердження.