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В "Укрпочте" объяснили, когда у клиентов будут требовать налоговый номер

12:05 06.08.2026 Чт
1 мин
Нужно ли теперь носить с собой постоянно документы?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в "Укрпочте" объяснили, когда у клиентов будут требовать налоговый номер (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для всех наложений за посылки клиентам "Укрпочты" нужно будет указывать налоговый номер вне зависимости от суммы. Однако при операциях до 5 тысяч гривен его будут записывать со слов клиента без документального подтверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По словам Смелянского, если сумма сделки превышает 5 тысяч гривен, клиент должен будет предоставить работнику почты документ, подтверждающий РНОКПП.

Гендиректор компании отметил, что такие требования касаются всех почтовых операторов, а не только "Укрпочты".

В то же время, он предположил, что во время проверок Национальный банк может потребовать от операторов дополнительно убеждаться в достоверности номера, который клиент назвал без документального подтверждения.

Новые правила на "Укрпочте"

Напомним, с августа на бумажных чеках за платежи "Укрпочта" обязана печатать полное имя плательщика, его РНОКПП и полный номер банковской карты.

Нововведения введены во исполнение постановлений Нацбанка для всех предоставлятелей финансовых услуг, в том числе банков и почтовых операторов.

"Укрпочта" не согласна с этими нормами и обратилась к власти с предложением пересмотреть решение, однако все же обязана его выполнять.

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