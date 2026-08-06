В "Укрпочте" объяснили, когда у клиентов будут требовать налоговый номер

По словам Смелянского, если сумма сделки превышает 5 тысяч гривен, клиент должен будет предоставить работнику почты документ, подтверждающий РНОКПП.

Гендиректор компании отметил, что такие требования касаются всех почтовых операторов, а не только "Укрпочты".

В то же время, он предположил, что во время проверок Национальный банк может потребовать от операторов дополнительно убеждаться в достоверности номера, который клиент назвал без документального подтверждения.