"Укрпошта" зробила важливу заяву про виплату пенсій: що і для кого зміниться з жовтня

"Укрпошта" з жовтня виплачуватиме пенсії, субсидії та пільги клієнтам Укрексімбанку. Процес переходу буде автоматичним, однак деяким одержувачам потрібно буде оновити свої дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на "Укрпошту".
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"Укрпошта" з жовтня братиме на себе виплату пенсій, субсидій та пільг для тих, хто раніше отримував їх через Укрексімбанк. Переведення відбудеться автоматично, проте частині громадян усе ж доведеться актуалізувати свою інформацію.
Починаючи з 1 жовтня 2026 року, фінустанова зупиняє роботу з рахунками, на які зараховуються пенсійні кошти, житлові субсидії, різноманітні пільги та інші види соціальної допомоги від держави.
Проте громадянам наголошують: підстав для паніки немає. Якщо людина самостійно не надумає перевести свої виплати в інший комерційний банк, держава подбає про автоматичне перенаправлення коштів на "Укрпошту".
Надалі всі належні суми — чи то пенсія, чи то субсидія або пільга — доставлятимуться безпосередньо за місцем проживання одержувача. За основу братимуться дані, які наразі наявні в реєстрах Пенсійного фонду.
Головна перевага такого формату полягає в тому, що отримувати гроші можна буде готівкою просто в себе вдома. Для цього не будуть потрібні ані пластикові картки, ані банкомати, ні термінали самообслуговування чи мобільні додатки.
Це рішення є вкрай важливим для пенсіонерів, жителів віддалених або малонаселених пунктів, а також прифронтових зон, адже поштові працівники доставляють виплати незалежно від перебоїв зі світлом чи зв'язком.
Кожному, хто звик отримувати державну допомогу на картку Укрексімбанку, варто перевірити актуальність своїх даних:
В "Укрпошті" також пообіцяли згодом надати додаткові роз'яснення та розгорнути інформаційну кампанію у своїх відділеннях, аби перехідний період минув максимально плавно й без зайвого клопоту для населення.