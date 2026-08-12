"Укрпошта" зробила важливу заяву про виплату пенсій: що і для кого зміниться з жовтня

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Припинення обслуговування: З 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє виплачувати пенсії, житлові субсидії, пільги та інші соціальні виплати.

З 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє виплачувати пенсії, житлові субсидії, пільги та інші соціальні виплати. Автоматичний перехід: Якщо клієнт не обере інший банк самостійно, виплати автоматично переведуть на "Укрпошту".

Якщо клієнт не обере інший банк самостійно, виплати автоматично переведуть на "Укрпошту". Доставка готівкою: Кошти доставлятимуть безпосередньо за адресою проживання (для цього не потрібні банкомати, термінали чи інтернет).

Кошти доставлятимуть безпосередньо за адресою проживання (для цього не потрібні банкомати, термінали чи інтернет). Що робити з даними: Якщо адреса в Пенсійному фонді актуальна - робити нічого не потрібно. Якщо місце проживання змінилося - слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду для оновлення даних.

"Укрпошта" з жовтня братиме на себе виплату пенсій, субсидій та пільг для тих, хто раніше отримував їх через Укрексімбанк. Переведення відбудеться автоматично, проте частині громадян усе ж доведеться актуалізувати свою інформацію.

Що готує жовтень для клієнтів Укрексімбанку

Починаючи з 1 жовтня 2026 року, фінустанова зупиняє роботу з рахунками, на які зараховуються пенсійні кошти, житлові субсидії, різноманітні пільги та інші види соціальної допомоги від держави.

Проте громадянам наголошують: підстав для паніки немає. Якщо людина самостійно не надумає перевести свої виплати в інший комерційний банк, держава подбає про автоматичне перенаправлення коштів на "Укрпошту".

Особливості доставки готівки

Надалі всі належні суми — чи то пенсія, чи то субсидія або пільга — доставлятимуться безпосередньо за місцем проживання одержувача. За основу братимуться дані, які наразі наявні в реєстрах Пенсійного фонду.

Головна перевага такого формату полягає в тому, що отримувати гроші можна буде готівкою просто в себе вдома. Для цього не будуть потрібні ані пластикові картки, ані банкомати, ні термінали самообслуговування чи мобільні додатки.

Це рішення є вкрай важливим для пенсіонерів, жителів віддалених або малонаселених пунктів, а також прифронтових зон, адже поштові працівники доставляють виплати незалежно від перебоїв зі світлом чи зв'язком.

Які дії потрібні від громадян до 1 жовтня

Кожному, хто звик отримувати державну допомогу на картку Укрексімбанку, варто перевірити актуальність своїх даних:

Якщо ви проживаєте саме за тією адресою, яка значиться у вашому профілі в Пенсійному фонді, жодних додаткових кроків робити не потрібно.

Якщо фактичне місце проживання змінилося, необхідно обов'язково навідатися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду, аби внести корективи щодо своєї адреси та актуалізувати спосіб отримання коштів.

В "Укрпошті" також пообіцяли згодом надати додаткові роз'яснення та розгорнути інформаційну кампанію у своїх відділеннях, аби перехідний період минув максимально плавно й без зайвого клопоту для населення.