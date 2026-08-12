"Укрпочта" сделала важное заявление о выплате пенсий: что и для кого изменится с октября

"Укрпочта" с октября будет выплачивать пенсии, субсидии и льготы клиентам Укрэксимбанка. Процесс перехода будет автоматическим, однако некоторым получателям нужно будет обновить свои данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту".
Главное:
"Укрпочта" с октября будет брать на себя выплату пенсий, субсидий и льгот для тех, кто раньше получал их через Укрэксимбанк. Перевод состоится автоматически, однако части граждан все же придется актуализировать свою информацию.
Начиная с 1 октября 2026 г., финучреждение останавливает работу со счетами, на которые зачисляются пенсионные средства, жилищные субсидии, разнообразные льготы и другие виды социальной помощи от государства.
Однако гражданам отмечают: оснований для паники нет. Если человек самостоятельно не решит перевести свои выплаты в другой коммерческий банк, государство позаботится об автоматическом перенаправлении средств на "Укрпочту".
В дальнейшем все причитающиеся суммы - будь то пенсия, субсидия или льгота - будут доставляться непосредственно по месту жительства получателя. За основу будут браться данные, которые есть в реестрах Пенсионного фонда.
Главное преимущество такого формата заключается в том, что получать деньги можно будет наличными прямо у себя дома. Для этого не потребуются ни пластиковые карты, ни банкоматы, ни терминалы самообслуживания или мобильные приложения.
Это решение крайне важно для пенсионеров, жителей отдаленных или малонаселенных пунктов, а также прифронтовых зон, ведь почтовые работники доставляют выплаты независимо от перебоев со светом или связью.
Каждому, кто привык получать государственную помощь на карту Укрэксимбанка, следует проверить актуальность своих данных:
В "Укрпочте" также пообещали впоследствии предоставить дополнительные разъяснения и развернуть информационную кампанию в своих отделениях, чтобы переходный период прошел максимально плавно и без лишних хлопот для населения.