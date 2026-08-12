"Укрпочта" сделала важное заявление о выплате пенсий: что и для кого изменится с октября

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Прекращение обслуживания: С 1 октября 2026 г. Укрэксимбанк прекращает выплачивать пенсии, жилищные субсидии, льготы и другие социальные выплаты.

С 1 октября 2026 г. Укрэксимбанк прекращает выплачивать пенсии, жилищные субсидии, льготы и другие социальные выплаты. Автоматический переход: Если клиент не выберет другой банк самостоятельно, выплаты автоматически переведут на "Укрпочту".

Если клиент не выберет другой банк самостоятельно, выплаты автоматически переведут на "Укрпочту". Доставка наличными: Средства будут доставляться непосредственно по адресу проживания (для этого не требуются банкоматы, терминалы или интернет).

Средства будут доставляться непосредственно по адресу проживания (для этого не требуются банкоматы, терминалы или интернет). Что делать с данными: Если адрес в Пенсионном фонде актуален - делать ничего не нужно. Если место жительства изменилось - обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда для обновления данных.

"Укрпочта" с октября будет брать на себя выплату пенсий, субсидий и льгот для тех, кто раньше получал их через Укрэксимбанк. Перевод состоится автоматически, однако части граждан все же придется актуализировать свою информацию.

Что готовит октябрь для клиентов Укрэксимбанка

Начиная с 1 октября 2026 г., финучреждение останавливает работу со счетами, на которые зачисляются пенсионные средства, жилищные субсидии, разнообразные льготы и другие виды социальной помощи от государства.

Однако гражданам отмечают: оснований для паники нет. Если человек самостоятельно не решит перевести свои выплаты в другой коммерческий банк, государство позаботится об автоматическом перенаправлении средств на "Укрпочту".

Особенности доставки наличных денег

В дальнейшем все причитающиеся суммы - будь то пенсия, субсидия или льгота - будут доставляться непосредственно по месту жительства получателя. За основу будут браться данные, которые есть в реестрах Пенсионного фонда.

Главное преимущество такого формата заключается в том, что получать деньги можно будет наличными прямо у себя дома. Для этого не потребуются ни пластиковые карты, ни банкоматы, ни терминалы самообслуживания или мобильные приложения.

Это решение крайне важно для пенсионеров, жителей отдаленных или малонаселенных пунктов, а также прифронтовых зон, ведь почтовые работники доставляют выплаты независимо от перебоев со светом или связью.

Какие действия нужны от граждан до 1 октября

Каждому, кто привык получать государственную помощь на карту Укрэксимбанка, следует проверить актуальность своих данных:

Если вы проживаете по адресу, который значится в вашем профиле в Пенсионном фонде, никаких дополнительных шагов делать не нужно.

Если фактическое место жительства изменилось, необходимо обязательно посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, чтобы внести коррективы по своему адресу и актуализировать способ получения средств.

В "Укрпочте" также пообещали впоследствии предоставить дополнительные разъяснения и развернуть информационную кампанию в своих отделениях, чтобы переходный период прошел максимально плавно и без лишних хлопот для населения.