"Укрпочта" снизила тарифы на доставку посылок за границу

"Укрпочта" снизила стоимость доставки посылок из Украины за границу до 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрпочты".

"Снизили стоимость доставки за границу. Отправляйте по услуге "Мелкий пакет PRIME" в 70 стран мира с тарифом дешевле традиционного (до -18%)", - говорится в сообщении.

Также "Укрпочта" отменила плату за упаковку посылок до 500 грамм и продлила работу своих отделений для уменьшения очередей.

Кроме того, оставить отзывы, пожелания и заказать марки для корпоративных клиентов теперь можно в режиме онлайн.