"Укрпошта" змінила правила оплати за посилки: післяплати готівкою не буде

"Укрпошта" інформує, НБУ вніс зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Цим документом заборонена виплата переказів післяплати готівкою фізичним особам-підприємцям (ФОП). Перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.

"Суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, отриманими як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг. Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб’єктів господарювання", - цитує "Укрпошта" постанову НБУ.

За даними пресслужби, усі послуги, надані до 30 серпня, будуть завершені відповідно до законодавства, що діяло на момент прийняття відправлення.

Рішення НБУ

Нагадаємо, Національний банк України виключив можливість отримання готівки підприємствами за розрахунками з громадянами за переказами коштів без відкриття рахунку.

Тобто кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок суб’єкта господарювання, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою

Водночас для громадян жодних змін не відбулося, вони можуть розраховуватися за надані суб’єктами господарювання послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку, пояснили в НБУ.