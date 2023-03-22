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"Укрпошта" згортає обмін ламп розжарювання на LED-лампи: куди звертатися

Фото: "Укрпошта" скорочую перелік відділень, де можна обміняти лампи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" відсьогодні, 22 березня, скорочує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях - саме вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги", - йдеться в повідомленні.

Водночас центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди, додали в прес-службі.

У найвіддаленіших селах, які до проекту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня. А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба, повідомили у Мінекономіки.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, радять звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень в застосунку "Дія". Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення. Для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

За даними прес-служби, програма обміну охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн осіб обміняли у відділеннях "Укрпошти" близько 14 млн ламп.

Станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

Нагадаємо, що в Україні з цього року стартував безкоштовний обмін ламп розжарювання на нові економні LED-лампочки. Загалом у такий спосіб планувалося обміняти 50 млн лампочок.

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