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"Укрпошта" відновила роботу у деокупованому Куп'янську

Фото: "Укрпошта" відновила роботу у деокупованому Куп'янську (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпошта" відновила роботу у звільненому від російських військ Куп'янську Харківської області. Мешканцям почали видавати пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У деокупованому Куп'янську відновила роботу "Укрпошта". Жителям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом 4 місяців", - розповів Синєгубов.

Фото: мешканці звільненого Куп'янська вперше за 4 місяці отримують пенсійні виплати (t.me/synegubov)

Крім того, у місті продовжують поновлювати зв'язок. У тестовому режимі розпочав роботу 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Вже до кінця тижня влада обіцяє стійкий мобільний інтернет.

Також незабаром у місті відновить роботу відділення "Нової пошти".

Нагадаємо, раніше Україна отримала 150 станцій для супутникового Інтернету Starlink. Нову партію терміналів відправили до деокупованих районів Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХарківукрпоштаКупянск