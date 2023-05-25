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"Укрпочта" откажется от одной из услуг

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Украина, Четверг 25 мая 2023 14:16
"Укрпочта" откажется от одной из услуг Фото: "Укрпочта" отказалась от бандеролей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная компания "Укрпочта" с 1 июля 2023 больше не будет принимать и доставлять бандероли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Как сообщили в компании, 25 мая 2023 года вступить в силу новый закон Украины "О почтовой связи".

"Одним из изменений, которое следует из нового закона "О почтовой связи" и нацелено на упрощение продуктовой линейки услуг почтовой связи - отмена бандеролей", - заявили в пресс-службе.

"Укрпочта" обращается к клиентам и призывает всех, кто специально приобрел марки для отправки бандеролей по Украине или за границу использовать их до 1 июля.

Альтернатива бандеролям

По данным пресс-службы, альтернативой бандеролям станут письма, мелкие пакеты и посылки. Доставка по Украине бандероли весом до 0,25 кг стоит столько же, сколько и доставка листа аналогичной массы, то есть 18 грн для неприоритетной и 22,5 грн для приоритетной отправки. Стоимость листа и бандероли весом до 1 кг стоит 36 и 45 грн, а весом до 2 кг - 48 и 60 грн соответственно.

Отмена бандеролей будет относиться и к международной доставке. "Укрпочта" с 1 апреля 2023 запустила альтернативу в виде продукта "Мелкий пакет PRIME", который с 1 июня станет доступен и для США.

Почтовая услуга разработана специально для формата продаж в интернете и действует в 67 странах, в том числе в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, а с 01 июня в США. "Мелкий пакет PRIME" доставляется в почтовый ящик, обрабатывается в стране назначения в приоритетном порядке и отслеживается во всех странах сети PRIME.

Стоимость услуги дешевле на 8% по сравнению с "Мелкий пакет рекомендованный", который популярен среди украинских пользователей почтовых услуг (услугой пользуется почти 80% отправителей из Украины).

Напомним, в мае "Укрпочта" обновила сервис переадресации отправлений . Услуга доступна для отправки "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Документы" и стоит 50 гривен.

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