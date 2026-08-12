"Укрпошта" спрощує правила для низки щоденних платежів

Наразі компанія доопрацьовує свої ІТ-системи та оформлює необхідні юридичні документи. Після завершення технічного оновлення у відділеннях скасують вимогу надавати код для трьох популярних послуг. Зокрема, РНОКПП не потрібно буде пред'являти при:

оплаті готівкою мобільного зв’язку;

оплаті житлово-комунальних та інших послуг на суму до 5 000 гривень (окрім платежів до бюджету);

поповненні банківської картки готівкою на суму до 5 000 гривень.

Окрім скасування вимоги для дрібних платежів, поштовий оператор спростить обслуговування клієнтів, які здійснюють кілька операцій поспіль.

Якщо людина вже пройшла верифікацію за РНОКПП у межах одного кошика послуг, повторно підтверджувати особу для кожної наступної операції під час цього ж візиту більше не доведеться.

Чому переглянули процедури

"Укрпошта" зазначила, що оновлення правил стало результатом широкої публічної дискусії щодо доцільності збору персональних даних під час звичайних розрахунків.

Вона розпочалася після того, як компанія повідомила клієнтів про зміни, які мали запроваджуватись з 1 серпня на виконання плану заходів за результатами перевірки Національного банку.

Зміни викликали значний суспільний резонанс, після чого "Укрпошта" вирішила переглянути процедури.