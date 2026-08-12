"Укрпочта" упрощает правила для ряда ежедневных платежей

В настоящее время компания дорабатывает свои IТ-системы и оформляет необходимые юридические документы. После завершения технического обновления в отделениях отменят требование предоставлять код для трех популярных услуг. В частности, РНУКПН не нужно будет предъявлять при:

оплате наличными средствами мобильной связи;

оплате жилищно-коммунальных и других услуг на сумму до 5 000 гривен (кроме платежей в бюджет);

пополнении банковской карты наличными на сумму до 5 000 гривен.

Помимо отмены требования для мелких платежей, почтовый оператор упростит обслуживание клиентов, совершающих несколько операций подряд.

Если человек уже прошел верификацию по РНУКПН в пределах одной корзины услуг, повторно подтверждать личность для каждой следующей операции во время этого визита больше не придется.

Почему просмотрели процедуры

"Укрпочта" отметила, что обновление правил стало результатом широкой публичной дискуссии по поводу целесообразности сбора персональных данных во время обычных расчетов.

Она началась после того, как компания сообщила клиентам об изменениях, которые должны были вводиться с 1 августа во исполнение плана мероприятий по результатам проверки Национального банка.

Изменения вызвали значительный общественный резонанс, после чего "Укрпочта" решила просмотреть процедуры.