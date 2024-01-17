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"Укрпошта" продовжила програму обміну ламп, доступно 7 млн світлодіодів

Середа 17 січня 2024 13:13
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"Укрпошта" продовжила програму обміну ламп, доступно 7 млн світлодіодів Фото: "Укрпошта" продовжила програму обміну ламп, доступно 7 млн світлодіодів (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрпошта" продовжує програму обміну ламп розжарювання. Наразі у відділеннях оператора доступно близько 7 млн LED-ламп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Зазначається, що запроваджена урядом програма продовжує діяти як для фізичних, так й для юридичних осіб.

Зокрема особливі умови продовжують діяти й для пенсіонерів, які вже раніше скористалися обміном - вони мають можливість отримати додатково до 5 LED-ламп. Для цього необхідно:

  • пред'явити пенсійне посвідчення;
  • паспорт;
  • РНОКПП.

Інші також мають можливість отримати до 5 світлодіодних ламп в обласних центрах, у міських та сільських відділеннях "Укрпошти" по всій країні.

"Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі "Дія", - пише пресслужба.

У відділеннях, де спостерігається найвищий попит, запаси LED-ламп будуть поповнювати доки лампочки будуть у наявності.

"Майже за рік від початку програми, українці обміняли у відділеннях "Укрпошти" більше 33 мільйонів жарівок, 10 млн з яких обміняли пенсіонери лише за місяць від оголошення про додатковий обмін світлодіодів у грудні 2023-го", - відзначає "Укрпошта".

Програма обміну

В Україні з січня 2023 кожному мешканцю надали можливість обміняти 5 ламп розжарювання на LED-лампи. Програма була введена для економії електроенергії на тлі постійних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Наприкінці 2023 року пенсіонери отримали можливість отримати ще по п’ять лам. Їх почали видавати з 5 грудня у всіх сільських відділеннях "Укрпошти".

Також пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти LED-ламп.

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