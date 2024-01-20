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"Укрпошта" продовжила обмін ламп розжарювання, як скористатись програмою

Фото: "Укрпошта" продовжила обмін ламп розжарювання, як скористатись програмою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрпошта" продовжила програму обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Наразі у відділеннях доступні близько 7 млн світлодіодів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Запроваджена урядом програма продовжує діяти як для фізичних, так й для юридичних осіб.

Особливі умови також продовжують діяти й для пенсіонерів, які вже раніше користувались програмою. Наразі вони знову можуть  отримати додатково до 5 LED-ламп. Для цього необхідно:

  • пред'явити пенсійне посвідчення;
  • паспорт;
  • РНОКПП.

Інші також можуть отримати до 5 світлодіодних ламп в:

  • в обласних центрах;
  • у міських та сільських відділеннях "Укрпошти" по всій країні.

"Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі "Дія", - пише пресслужба.

У відділеннях, де спостерігається найвищий попит, запаси LED-ламп будуть поповнювати доки лампочки будуть у наявності.

Програма обміну

В Україні з січня 2023 кожному мешканцю надали можливість обміняти 5 ламп розжарювання на LED-лампи. Програма була введена для економії електроенергії на тлі постійних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Наприкінці 2023 року пенсіонери отримали можливість отримати ще по п’ять лам. Їх почали видавати з 5 грудня у всіх сільських відділеннях "Укрпошти".

Також пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти LED-ламп.

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