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"Укрпочта" продает неврученные посылки: сколько времени дают украинцам на получение заказа

Среда 26 марта 2025 13:55
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"Укрпочта" продает неврученные посылки: сколько времени дают украинцам на получение заказа Фото: Посылки "Укрпочты" (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрпочта" расширяет продажу неврученных посылок через аукционы. Теперь к инициативе присоединились жители Львова, Тернополя, Днепра, Николаева, Запорожья и Хмельницкого.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

Если посылка остается невостребованной 6 месяцев, она выставляется на торги через "Прозорро.Продажи". С момента запуска этой практики в мае 2024 года "Укрпочта" уже провела 163 аукциона, а средняя стоимость лотов колеблется от 14 до 25 тысяч гривен.

Как работает система

Посылки объединяются в лоты по 100 штук, и ни один участник не знает их содержимого. Все отправления перед продажей проверяются: они должны быть целыми, без повреждений, а адресная информация удаляется.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что люди находят в посылках разные вещи - от планшетов до велосипедных рам. Аукционы стали не только способом возмещения расходов на хранение, но и возможностью для бизнеса и блогеров создавать контент.

Стоит помнить, что компания не продает посылки отдельно, а только большими лотами. Любые предложения "выкупить выгодную посылку" - мошенничество.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрпочта" возобновила работу в городе Селидово Донецкой области. Это единственный город в регионе, где компания сейчас работает, поскольку боевые действия затрудняют доставку и обслуживание. Отделение предоставляет основные услуги: выплату пенсий, прием и выдачу посылок, денежные переводы и коммунальные платежи.

Также мы рассказывали, что "Укрпочта" сократит срок доставки отправлений до одного дня. Это касается как внутренних, так и международных посылок.

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посилки Укрпочта
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