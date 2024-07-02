"Укрпошта" підвищила вартість доставки посилок

Згідно з підвищеними арифами вартість відправлень "Стандарт" збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи "Експрес" по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення.

Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн - до перегляду тарифів.

Крім того, компанія зрівняла тарифи для відправлень до 2 кг. Відтепер, така вартість буде єдиною в межах країни. Згідно з тарифом "Стандарт" для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні - 45 грн. А для тарифу "Експрес" – 45 та 60 грн відповідно.

"Нова пошта" та "Укрпошта"

В Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" досі були більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

Після останнього підвищення тарифи "Укрпошти" майже досягли рівня "Нової пошти".