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"Укрпочта" повысила стоимость доставки посылок

Фото: "Укрпочта" повысила тарифы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, государственная "Укрпочта" повысила с 1 июля тарифы на доставку посылок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно повышенным тарифам стоимость отправлений "Стандарт" увеличится в среднем на 5-9 грн. Тарифы "Экспресс" по области и внутри Украины изменятся в среднем на сумму до 10 грн в зависимости от веса отправления.

К примеру, доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь будет стоить 85 грн по сравнению с предыдущими 75 грн - до пересмотра тарифов.

Кроме того, компания сравнила тарифы для отправок до 2 кг. Теперь такая стоимость будет единой в пределах страны. Согласно тарифу "Стандарт" для отправок до 2 кг по области она составит 40 грн, по Украине – 45 грн. А для тарифа "Экспресс" – 45 и 60 грн соответственно.

"Новая почта" и "Укрпочта"

В Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" до сих пор были более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

После последнего повышения тарифы "Укрпочты" почти достигли уровня "Новой почты".

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