"Укрпочта" повысила тарифы по Украине и за ее пределами. С 1 июля стоимость отправлений "Укрпочта Экспресс" увеличится в среднем на 10 гривен в пределах одной области и на 8 гривен в пределах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

Кроме того, с 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт", где среднее повышение составляет 7 гривен на доставку по Украине, а в пределах отдельной области - 10 гривен.

К примеру, ранее стоимость доставки отправления весом до 1 кг в пределах Украины составляла 35 гривен, а после пересмотра тарифов она увеличится до 42 гривен. А доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 70 гривен, по сравнению с предыдущими 60 гривен - до повышения тарифов.

На 5 гривен увеличится стоимость услуги "Укрпочта Документы" и стоимость курьерского забора или доставки.

Начиная с 1 июля также повышена стоимость на доставку "мелких пакетов рекомендованных" на все зоны и доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока, в частности Алжир, Афганистан, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Тунис. Рост составит 10%.

Новый график работы

Напомним, "Укрпочта" сменила графики работы большинства отделений 1 июля. Они будут работать максимально возможное время и будут открыты в выходные дни.

Также Укрпочта постепенно пересматривает графики работ сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2-3 дня в неделю, теперь двери отделений будут открыты в течение 5 дней.

Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.