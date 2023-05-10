"Укрпошта" може підвищити тарифи на доставку посилок

"До кінця першого півріччя точно нічого не змінюємо. Тому у травні, червні можна користуватися нашими найдоступнішими тарифами. А у другому півріччі будемо прораховувати і приймати рішення", - сказав він.

Причиною для можливого підвищення тарифів, за словами Смілянського, є подорожчання палива та перевезень. При цьому він заспокоїв, що попри змін у тарифах, вони продовжать залишатись доступними для українців.

Як повідомлялось, "Укрпошта" знизила з 1 квітня 2023 року тарифи на посилки до Німеччини на 60%. За кількістю відправлень з України Німеччина посідає третє місце після США та Великої Британії.

Крім того, "Укрпошта" оновила сервіс переадресації відправлень. Послуга доступна для відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта Документи" та коштує 50 гривень.