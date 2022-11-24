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"Укрпошта" доставлятиме пенсії українцям принаймні до кінця війни

Фото: "Укрпошта" доставлятиме пенсії до кінця війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо відтермінування конкурсу на визначення компанії для доставки пенсій. Принаймні до кінця війни та півроку після пенсії доставлятиме "Укрпошта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 22 листопада 2022 р. №1305.

Документом передбачено, що конкурс для вибору операторів поштового зв’язку для виплати і доставки пенсій та грошової допомоги буде проведено Пенсійним фондом України протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

До набрання чинності договором із переможцем конкурсу функції організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює національний оператор поштового зв’язку, функції якого виконує АТ "Укрпошта".

За даними ПФУ, у жовтні через банки отримували пенсії 8,284 млн українців, через "Укрпошту" - 2,442 млн осіб. Через окупацію деяких районів України "Укрпошта" доставляє приблизно 90% від призначених пенсій.

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укрпоштаПенсія в Україні