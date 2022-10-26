ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за останній місяць
Пенсійний фонд України 25 жовтня завершив фінансування пенсій за жовтень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,6 млрд. гривень, що на 1,1 млрд. гривень більше, ніж у вересні (49,5 млрд. гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .
За даними прес-служби, 9,6 млрд. гривень направлено на виплату пенсій через "Укрпошту", 41,0 млрд. гривень - через уповноважені банки.
За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 24 жовтня доставлено 90,2% профінансованої суми за вересень.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті у банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн. пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.
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