ПФУ збільшив фінансування пенсій: скільки виплачено за останній місяць

Фото: на пенсії у жовтні пішло 50,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсійний фонд України 25 жовтня завершив фінансування пенсій за жовтень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,6 млрд. гривень, що на 1,1 млрд. гривень більше, ніж у вересні (49,5 млрд. гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними прес-служби, 9,6 млрд. гривень направлено на виплату пенсій через "Укрпошту", 41,0 млрд. гривень - через уповноважені банки. За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 24 жовтня доставлено 90,2% профінансованої суми за вересень. Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті у банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.