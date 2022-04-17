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"Укрпочта" ведет переговоры с оккупантами о возврате похищенных 3 млн гривен

Укрпочта (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский сообщил, что Украина ведет переговоры с российскими оккупантами в Мелитополе о возврате похищенных ими почти 3 млн грн с отделения АО "Укрпошта". Деньги предназначались для выдачи пенсий, социальных выплат и заработных плат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора АО "Укрпошта" в эфире национального телемарафона.

"Ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В предыдущем месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будет делать все, чтобы и в этом месяце было так же", – сказал Смилянский в эфире национального телемарафона.

5 апреля военнослужащие вооруженных сил РФ в оккупированном Мелитополе похитили из отделения АО "Укрпошта" почти 3 млн грн. По данному факту начато уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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