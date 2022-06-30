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"Укрпочта" прекратила работу в оккупированной части Херсонской области

Фото: "Укрпочта" не будет работать в Херсонской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Херсонская дирекция "Укрпочты" прекратила деятельность на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонского городского совета.

Сообщается, что дирекция держалась четыре месяца в оккупации, жителям выплачивались пенсии и пособия.

"На собрании трудового коллектива было объявлено о том, что "Укрпочта" не будет больше работать на оккупированных территориях в Херсонской области. Возобновление работы возможно только при украинской власти", - прокомментировал ситуацию представитель компании.

Также сообщается, что после возобновления работы будет выплачена вся задолженность по пенсиям и социальным пособиям за все время оккупации. Отдельно обращают внимание пенсионеров на то, что их пенсии накапливаются на счетах в "Ощадбанке". Свои деньги можно снять на подконтрольной территории.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как пенсионеру на оккупированной территории узнать о зачислении средств.

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УкрпочтаХерсонская область