"Укрпочта" прекратила работу в оккупированной части Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Херсонского городского совета.

Сообщается, что дирекция держалась четыре месяца в оккупации, жителям выплачивались пенсии и пособия.

"На собрании трудового коллектива было объявлено о том, что "Укрпочта" не будет больше работать на оккупированных территориях в Херсонской области. Возобновление работы возможно только при украинской власти", - прокомментировал ситуацию представитель компании.

Также сообщается, что после возобновления работы будет выплачена вся задолженность по пенсиям и социальным пособиям за все время оккупации. Отдельно обращают внимание пенсионеров на то, что их пенсии накапливаются на счетах в "Ощадбанке". Свои деньги можно снять на подконтрольной территории.