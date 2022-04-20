"Укрпошта" зупинила продаж марки з російським воєнним кораблем
"Укрпошта" оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
За його словами, охочі ще зможуть придбати марку в інтернет-магазинах. На це виділили 100 тисяч екземплярів.
"Щоб все було чесно і прозоро 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення в перші дні, а з п’ятниці будь-які клієнти в Україні чи за її межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки", - зазначив Смілянський.
Решта тиражу буде відправлена "Укрпоштою" офіційним делегаціям, музейним фондам, а також для міжнародних зобов’язань в рамках ВПС та по філателістичним абонементам.
Крім того, отримати марку зможе кожен співробітник "Укрпошти".
"Будь ласка, не треба займати черги. Єдине виключення, це наше відділення на Майдані в Києві. Там, з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список", - додав Смілянський.
Нагадаємо, марка з кораблем викликала великий ажіотаж. Біля Головпоштамту у Києві вишикувалася величезна черга.
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