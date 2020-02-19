"Укрпочта" ищет альтернативные способы доставки посылок из Китая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Укрпочта" арендует грузовые самолеты, летящие в Европу, а оттуда грузовиками доставляет посылки в Украину

"Укрпочта" продолжит доставлять посылки из охваченного коронавирусом Китая и ищет альтернативные пути доставки отправлений в Украину. Об этом в эфире телеканала "Украина.24" заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает РБК-Украина.

По его словам, на сегодня получение посылок из Китая является безопасным и коронавирус не остается на отправлениях.

"Мы каждое утро получаем бюллетень, что это безопасно принимать или не принимать. Поэтому еще раз: вирус не остается на посылках", - подчеркнул Смелянский.

По его словам, "Укрпочта" ищет альтернативные пути доставки посылок из Китая в Украину.

"Укрпочта" стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов из Китая. И мы продолжаем их (отправления, - ред.) получать... Мы их доставляем, но прорабатываем альтернативные пути, потому что пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами с других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, которые летят в страны Европы, а мы оттуда грузовиками доставляем в Украину", - отметил Смелянский.

Напомним, из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая.

Ранее "Укрпочта" сообщила о временном прекращении приема всех видов отправлений в Китай.