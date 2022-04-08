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"Укрпочта" договорилась с 14 странами о бесплатной доставке посылок в Украину

Фото: посылки в Украину можно бесплатно отправить из 14 стран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уже 14 национальных почтовых операторов других стран объявили о бесплатной доставке отправлений в Украину. Эти отправления "Укрпочта" также бесплатно доставит в свои отделения в Украине, где получатели смогут их забрать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

По данным пресс-службы, речь идет о доставке из-за рубежа к конкретным получателям в Украине с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона.

Присылать можно одежду, хозяйственные товары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, небольшое количество безрецептурных лекарств. Запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.

"Укрпочта" приводит условия почтовых операторов других стран:

  • Österreichische Post AG (Почта Австрии) бесплатно отправляет отправление до 30 кг в Украину из своих почтовых отделений, а также почтовых отделений партнеров.
  • Omniva (Почта Эстонии) также бесплатно доставляет в Украину посылки весом до 30 кг со всех почтовых отделений.
  • Из почтовых отделений Poczta Polska (Почта Польши), принимающих отправления EMS, можно бесплатно отправить своим родным в Украину гуманитарную помощь, выбрав продукт EMS весом до 20 кг.
  • An Post (Почта Ирландии) бесплатно вызвалась пересылать в Украину письма, мелкие пакеты и посылки до 20 кг, оформить отправление можно в любом из почтовых отделений An Post. Также Почта Ирландии в своих отделениях предоставляет бесплатно ряд услуг для украинцев, выехавших в связи с войной, а именно: бесплатное пополнение SIM-карты на три месяца, получение безопасного виртуального адреса (для тех, кто не имеет почтового адреса), получение / отправка денежных переводов Western Union без комиссии и тому подобное.
  • Почта Чехии (Česká Pošta) предлагает бесплатную отправку стандартной посылки до 30 кг в Украину. Отправить посылку можно в любом отделении Почты Чехии.
  • Slovenská pošta (Почта Словакии) бесплатно присылает в Украину посылки весом до 5 кг. Отправления принимаются во всех отделениях Почты Словакии.
  • Pošta Slovenije (Почта Словении) бесплатно доставляет в Украину посылки с гуманитарной помощью.
  • Georgian Post (Почта Грузии) с первых дней войны запустили опцию бесплатной доставки в Украину.

Также бесплатно отправить посылки в Украину можно из Cyprus Post (Почта Кипра), Magyar Posta (Почта Венгрии), Guernsey Post, UK (Почта Гернси), Почты Армении, Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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