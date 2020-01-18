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В "Укроборонпроме" планируют отказаться от некоторых предприятий

Новости » Политика     18.01.2020 - 17:14
В "Укроборонпроме" планируют отказаться от некоторых предприятий
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Предприятия, от которых планируют отказаться, назовут до конца года

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что в рамках реформы в государственном концерне могут отказаться от некоторых предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Найема, в государственном оборонном концерне действительно планируют отказаться от ряда компаний в рамках реформирования. Он добавил, что в "Укроборонпроме" ожидают больший экспорт в следующем году.

"Действительно, мы будем реформировать. Действительно, это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам нужно будет отказываться. Но в конце концов мы надеемся, что в следующем году наш экспорт будет намного больше", - заявил он.

Однако, Найем не рассказал, от каких именно предприятий может отказаться руководство "Укроборонпрома", отметив, что это, возможно, станет известно до конца 2020 года.

"Но сейчас цель, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия наших работников, то есть чтобы люди получали зарплату", - пояснил заместитель гендиректора концерна.

Напомним, в октябре 2019 года руководство госконцерна "Укроборонпром" приняло решение уволить директора "Киевского бронетанкового завода" Вадима Шкавро. Причиной увольнения Шкавро в госконцерне назвали нестабильное финансово-экономическое состояние бронетанкового предприятия.

Также РБК-Украина писало, что 30 августа президент назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором госконцерна "Укроборонпром". В тот же день глава государства уволил с должности гендиректора госконцерна Павла Букина.

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