В "Укроборонпромі" планують відмовитися від деяких підприємств

Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Підприємства, від яких планують відмовитися, назвуть до кінця року

Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що в рамках реформи в державному концерні можуть відмовитися від деяких підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Найєма, в державному оборонному концерні дійсно планують відмовитися від ряду компаній в рамках реформування. Він додав, що в "Укроборонпромі" очікують на більший експорт наступного року.

"Дійсно, ми будемо реформувати. Дійсно, це буде болючий процес, тому що від деяких компаній нам треба буде відмовлятися. Але врешті-решт ми сподіваємося, що наступного року наш експорт буде набагато більший", - заявив він.

Однак, Найєм не розповів, від яких саме підприємств може відмовитися керівництво "Укроборонпрому", зазначивши, що це, можливо, стане відомо до кінця 2020 року.

"Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату", - пояснив заступник гендиректора концерну.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року керівництво держконцерну "Укроборонпром" вирішило звільнити директора "Київського бронетанкового заводу" Вадима Шкавро. Причиною звільнення Шкавро в держконцерні назвали нестабільний фінансово-економічний стан бронетанкового підприємства.

Також РБК-Україна писало, що 30 серпня президент призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором держконцерну "Укроборонпром". У той же день глава держави звільнив з посади гендиректора держконцерну Павла Букіна.