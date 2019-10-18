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"Укроборонпром" уволил главу "Киевского бронетанкового завода"

Новости » Общество    18.10.2019 - 17:47
"Укроборонпром" уволил главу "Киевского бронетанкового завода"
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Концерн уже объявил отбор на должность нового руководителя

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Вадима Шкавро - директора "Киевского бронетанкового завода". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сообщается, что причиной увольнения Шкавро стало нестабильное финансово-экономическое положение бронетанкового предприятия.

"Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозы невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения ", - говорится в сообщении.

Концерн уже объявил отбор на должность руководителя этого предприятия. Исполняющим обязанности главы назначен Синявский Владимир, который был заместителем директора по производству.

"Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовление запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.

Напомним, 30 августа президент назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома". В тот же день Зеленский уволил с должности гендиректора госконцерна Павла Букина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" Андрея Ермака, а также генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Абромавичус назначил еще трех заместителей Ермак и Смелянский вошли в набсовет "Укроборонпрома"
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